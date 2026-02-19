Infos für Westerwälder: Wie Weidetierhalter sich gegen den Wolf schützen können
Welche Optionen haben Weidetierhalter im Westerwald, sich gegen den Wolf zu schützen? Und welche Fördermöglichkeiten dafür gibt es? Um diese sachlichen Fragen geht es demnächst in zwei Infoveranstaltungen des Kluwo.
Anlässlich des kürzlichen Wolfsrudel-Nachweises aus der VG Daaden-Herdorf (Kreis Altenkirchen) informiert das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Präsenzveranstaltung (am 3. März in Bad Marienberg) sowie einer inhaltsgleichen Online-Veranstaltungen (am 26.