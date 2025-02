Probe mit „Mnozil Brass“ Wie Wäller Blasmusiker von Profis lernen können Hans-Peter Metternich 12.02.2025, 20:00 Uhr

i Leonard Paul (links), einer der sieben Mnozil-Brass-Musiker, zeigte beim Workshop des Kreismusikverbandes in Ransbach-Baumbach, wie man das Spiel mit Tuba und Tenorhorn optimieren kann. „Gelehrige Schüler“ waren (von rechts) Bettina und Amy Preußer (MV Heiligenroth) und Matthias Mertes (MV Concordia Rhens). Hans-Peter Metternich

Viel gelernt haben Blasmusiker des Kreismusikverbandes bei einer besonderen Probe mit dem Septett „Mnozil Bras“ aus Österreich.

Wenn sich schon einmal international bekannte und renommierte Blasmusiker im Westerwald ein Stelldichein geben, wie in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach beim Konzert des Bläserseptetts „Mnozil Brass“ aus Österreich, dann könnte man ja vielleicht auf deren Kompetenz in Sachen „Weitergabe ihres Know Hows an Laienmusikerinnen und Musiker“ zurückgreifen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen