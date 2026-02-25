Westerwälder Traditionsfirmen Wie verlief der erfolgreiche Weg von Schmitz in Wirges? Markus Müller 25.02.2026, 18:00 Uhr

i Stolz sind Rainer Quirmbach und seine Tochter Teresa Bach auf das Plakat, das aus der Zeit der Firmengründung des Wirgeser Traditionsunternehmens Schmitz erhalten ist. Markus Müller

Die Firma Schmitz Elektrotechnik in Wirges blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Nicht nur die Gründer, sondern sogar schon die Vorfahren waren als Unternehmer tätig und beschäftigten sich unter anderem mit dem Bau von Windmühlen.

Die Tonbergbau-Familie Goerg, seit mehr als 100 Jahren im Westerwälder Rohstoffgeschäft, hat jetzt das Unternehmen Schmitz Elektrotechnik übernommen. Aber auch die Wirgeser Elektrotechnik-Firma kann schon übernächstes Jahr ihr 100. Betriebsjubiläum feiern.







