Die Firma Schmitz Elektrotechnik in Wirges blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Nicht nur die Gründer, sondern sogar schon die Vorfahren waren als Unternehmer tätig und beschäftigten sich unter anderem mit dem Bau von Windmühlen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Tonbergbau-Familie Goerg, seit mehr als 100 Jahren im Westerwälder Rohstoffgeschäft, hat jetzt das Unternehmen Schmitz Elektrotechnik übernommen. Aber auch die Wirgeser Elektrotechnik-Firma kann schon übernächstes Jahr ihr 100. Betriebsjubiläum feiern.