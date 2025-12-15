Wie verbringen Westerwälder Weihnachten im Ausland?

Ihre Kinder, Enkelkinder oder Freunde verbringen Weihnachten unter Palmen oder im Sommmer der Südhalbkugel? Dann sollten Sie ihnen von einer Aktion unserer Zeitung erzählen. Wir möchten Menschen vorstellen, die das Fest im Ausland erleben.

Wäller Eltern, Großeltern und Freunde aufgepasst! Unsere Zeitung will zu den anstehenden Feiertagen erneut aus dem Westerwald stammende Menschen vorstellen, die das Weihnachtsfest im Ausland fernab ihrer früheren Heimat verbringen. Angehörige und Bekannte sind aufgefordert, einen Kontakt herzustellen. Gern wollen wir die Westerwälder im Ausland von ihren Erfahrungen in der neuen Heimat, speziell rund um die Feiertage, erzählen lassen.

Der Song „Driving Home for Christmas“ beschreibt es: Zum Fest zieht es viele Menschen aus der Ferne zurück in die Heimat, um mit Familie und Freunden diese besondere Zeit zu verbringen. Doch für manche junge Menschen im Auslandsjahr, Austauschstudenten oder auch Auswanderer ist der Weg dafür zu weit. Sie verbringen daher Weihnachten fernab ihrer Liebsten.

Erzählen Sie uns von Weihnachten in Ihrer neuen Umgebung

Um diese Westerwälder geht es uns. Von ihnen würden wir gern wissen: Wie und wo verbringen Sie die Festtage? Was gibt es zu essen und zu trinken? Welche besonderen Traditionen gibt es dort rund um Weihnachten und den Jahreswechsel? Welche Sorgen und Hoffnungen verbinden Sie mit dem neuen Jahr?

Zur Teilnahme aufgefordert sind alle (ehemaligen) Westerwälder, die die Festtage aus privaten oder beruflichen Gründen im Ausland verbringen. Sei es im Rahmen eines Urlaubs, längeren Aufenthalts oder sogar, weil sie ausgewandert sind. Von diesen Westerwäldern wollen wir gern wissen, wo im Westerwald (oder an der Sieg) sie aufgewachsen sind und gelebt haben und warum es sie ins Ausland verschlagen hat.

Ob Sie Weihnachten bei tropischen Temperaturen verbringen oder in reichlich Schnee: Schön wäre es auf jeden Fall, wenn Sie ein Foto anfügen könnten, das Sie in einer typischen Umgebung zeigt. red

Möglichst bald sollten die Auslands-Westerwälder ein paar Zeilen und ein Foto an unsere Redaktion schicken, per E-Mail an montabaur@rhein-zeitung.net oder altenkirchen@rhein-zeitung.net