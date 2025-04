„Ich esse kein Fleisch.“ Ein Satz, den man immer häufiger hört. Besonders in Großstädten gibt es diverse Angebote an veganen Restaurants oder Lebensmittelmärkten. Doch wie sieht es in den Supermärkten des ländlich geprägten Westerwalds aus?

Vegane und vegetarische Ersatzprodukte gewinnen immer mehr an Bedeutung. Im Jahr 2023 produzierten deutsche Unternehmen 16,6 Prozent mehr Fleischersatzprodukte als im Jahr zuvor, heißt es seitens des Statistischen Bundesamts. Im Vergleich zu 2019 wäre das sogar eine Steigerung von 113,8 Prozent. Das bedeutet immerhin eine Verdopplung der Produktion. Doch ist das auch in unseren Lebensmittelmärkten im ländlichen Westerwald zu erkennen? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Aldi Süd ist als Discounter mit rund 2000 Filialen in Süd- und Westdeutschland vertreten. Das Sortiment des Niedrigpreis-Anbieters schmücken derzeit bereits 1200 Produkte, die das V-Label für vegetarische und vegane Lebensmittel sowie Kosmetika tragen. Bis Ende 2026 sollen es noch einmal rund 200 Artikel mehr werden. Dabei gibt es bei Aldi kaum regionale Unterschiede. Das pflanzliche Sortiment der Aldi-Süd-Filialen im Westerwald sollte sich also nicht von den städtischen Regionen in Rheinland-Pfalz wie Koblenz oder Trier unterscheiden.

Lidl

„Wir sind ein absoluter Vorreiter in Sachen pflanzenbasierte Ernährungsvielfalt.“ Mit diesem ausdrucksstarken Statement wirbt Lidl für vegane und vegetarische Produkte. Der Lebensmittelanbieter habe derzeit 1000 Produkte in seinem Sortiment, die neben den Vemondo-Produkten durch das gelbe V-Siegel gekennzeichnet sind. Bis 2030 soll sogar der Anteil pflanzenbasierter Eiweißquellen im Sortiment auf 20 Prozent steigen. Milchersatzprodukte sollen bis dahin einen Teil von 10 Prozent ausmachen.

Die Hausmarke Vemondo setzte sich 2024 sogar bei den V-Label Awards als die beste Eigenmarke durch. Gut für die Käufer: Die Produkte Ende 2023 preislich an die tierischen Pendants angepasst. Der Verkauf der Vemondo-Artikel sei seither sogar um 30 Prozent gestiegen, wie Lidl angibt. Das liegt möglicherweise daran, dass Lidl den Kunden die Wahl zwischen tierischen und pflanzlichen Alternativen so vereinfacht. Ein Ziel des Discounters, das unter anderem damit erreicht werden soll, dass V-Label-Produkte neben den tierischen platziert werden.

i Ein Haufen an pflanzlichen Alternativen ist mittlerweile auch in unseren regionalen Supermärkten zu finden. Sabrina Mewes

Die Edeka-Märkte unserer Region gehören zu den Edeka-Regionalgesellschaften Rhein-Ruhr und Südwest. Das bedeutet, dass sich das vegane Angebot in den verschiedenen Märkten unterscheiden kann. Natürlicherweise spielen die Nachfrage und verfügbare Fläche im Markt eine Rolle dabei.

Das hält Edeka aber nicht davon auf, grundsätzlich eine Menge an Produkten zu führen, die das bekannte V-Label tragen. Dieses tragen auch die zwei Hausmarken Edeka My Veggie und Edeka Bio My Veggie. Allein bei diesen kann das Unternehmen derzeit eine Auswahl von 110 Produkten vorweisen. Zusätzlich führt der Markt vegane Neuheiten von Jungunternehmen und hebt die grünen Theken hervor. Anders als bei Lidl sammeln sich hier die veganen und vegetarischen Produkte also an einem Fleck. Da bei Edeka aber auch andere Faktoren eine Auswirkung auf das Sortiment haben, können sich die Alternativen für Fleisch- und Milchprodukte in den verschiedenen Filialen des Westerwaldes unterscheiden. Kann da der Lebensmittelhändler Kaufland auch mithalten?

So siehts bei Kaufland aus

300 vegane Artikel in Form von Fleisch- und Milchersatzprodukten kann Kaufland derzeit vorweisen. Ein Drittel davon gehört zu der Hausmarke K-Take it Veggie. Milchersatzprodukte machten dabei den größten Anteil aus. Die Anzahl der Fleischersatzprodukte nehme aber auch zu. Zusätzlich biete man jährlich mehr als 400 bunte Obst und Gemüseartikel an.

„Sich rein pflanzlich zu ernähren, muss absolut nicht kompliziert sein“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Darunter lassen sich auf der Seite auch einige vegane Rezepte samt Videos finden.

i Rund 121.600 Tonnen Fleischersatzprodukte wurden 2023 produziert, im Jahr zuvor waren es noch 104.300 Tonnen. Sabrina Mewes

Ob einfach Rewe, Petz oder Mockenhaupt

Rewe bietet neben seinen Eigenmarken auch diverse Marken an, die sich auf vegane Ernährung spezialisiert haben, heißt es seitens der Mediensprecherin Annika Müller. Das Sortiment habe derzeit rund 1400 Artikel an pflanzlichen Alternativprodukten. Ausgebaut wurde es besonders in den Bereichen Milchersatzprodukte, Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischersatz sowie im Convenience-Bereich, erklärt Rewe. Ob einfach Rewe, „am besten Petz“ oder den regionalen Mockenhaupt-Filialen im Westerwald und an der Sieg: Zu den besonders beliebten Produkten beim Thema Fleischersatz zählen zum Beispiel der Rewe Bio & vegan (Räucher)-Tofu, die vegetarische Mortadella, Schinken-Spicker und das Cordon bleu von Rügenwalder Mühle, schildert Müller.

„Bei Rewe wird das vegane Sortiment sukzessive weiter ausgebaut, sowohl im Marken- als auch im Eigenmarkenbereich. Rewe macht damit eine pflanzliche Ernährung einfach und abwechslungsreich.“

Annika Müller, Mediensprecherin Rewe Group

Eine Sache ist aber fest: Vegane Alternativen landeten bereits bei mehr als der Hälfte von rund 1000 Befragten im Einkaufswagen, heißt es in einer Umfrage des GfK-Marktforschungsinstituts. Diese wurde speziell im Auftrag von Rewe durchgeführt, um mehr über das Interesse an veganen und vegetarischen Produkten zu erfahren.