Rad-Rast an „Wäller Alleenweg“
Wie Treffpunkt für Radler in Mähren zum Erfolg wurde
Peer Beyenburg von Summit Bikes im Gespräch mit zwei Besuchern, die sich bei der Veranstaltung auch über die verschiedenen Fahrr
Peer Beyenburg von Summit Bikes im Gespräch mit zwei Besuchern, die sich bei der Veranstaltung auch über die verschiedenen Fahrrad-Modelle informieren und mit Beyenburg und seinen Mitarbeitern austauschen konnten.
Mariam Nasiripour

Die Wanderer und Radfahrer auf dem „Wäller Alleenweg“ freut’s: Für sie gibt es seit diesem Sommer einen Treffpunkt in Mähren. Mit dem „Bike Summer Festival“ wollten die Betreiber Ell’s Rad Rast bekannter machen. Das ist offenbar gelungen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem vergangenen Wochenende sollte Ell’s Rad Rast in Mähren den meisten Menschen im Westerwald ein Begriff sein. Ellen Oosterbaan und Kevin Hebgen betreiben dort seit Ende Mai einen Treffpunkt für alle Wanderer und Radfahrer auf dem rund zwölf Kilometer langen „Wäller Alleenweg“, dem Rad- und Wanderweg zwischen Wallmerod und Westerburg.
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