Die Wanderer und Radfahrer auf dem „Wäller Alleenweg“ freut’s: Für sie gibt es seit diesem Sommer einen Treffpunkt in Mähren. Mit dem „Bike Summer Festival“ wollten die Betreiber Ell’s Rad Rast bekannter machen. Das ist offenbar gelungen.
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Seit dem vergangenen Wochenende sollte Ell’s Rad Rast in Mähren den meisten Menschen im Westerwald ein Begriff sein. Ellen Oosterbaan und Kevin Hebgen betreiben dort seit Ende Mai einen Treffpunkt für alle Wanderer und Radfahrer auf dem rund zwölf Kilometer langen „Wäller Alleenweg“, dem Rad- und Wanderweg zwischen Wallmerod und Westerburg.