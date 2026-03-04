Die Krankenhauslandschaft ist im Wandel. In Hachenburg sind Investitionen von 70 Millionen Euro geplant. Doch wie sieht es konkret aus? Welches medizinische Angebot wird im Westerwald vorgehalten? Gesundheitsminister Hoch beantwortet CDU-Anfragen.
Dem Land Rheinland-Pfalz liegt bislang noch kein bewilligungsreifer Antrag der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters für eine Modernisierung und Erweiterung des Krankenhauses in Hachenburg vor. Das geht aus einer Antwort des Mainzer Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber zum „Krankenhausinvestitionsprogramm 2026“ hervor.