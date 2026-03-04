CDU befragt Minister Hoch Wie steht es um Fördermittel für Klinik in Hachenburg? Markus Kratzer 04.03.2026, 14:00 Uhr

i Dieses Logo ziert nun die drei Standorte des Evangelischen Klinikums Westerwald in Selters, Dierdorf und Hachenburg. Den Standort in der Löwenstadt will der Träger massiv aufrüsten. Konkrete Fördersummen stehen aber noch nicht im Raum. Katrin Maue-Klaeser

Die Krankenhauslandschaft ist im Wandel. In Hachenburg sind Investitionen von 70 Millionen Euro geplant. Doch wie sieht es konkret aus? Welches medizinische Angebot wird im Westerwald vorgehalten? Gesundheitsminister Hoch beantwortet CDU-Anfragen.

Dem Land Rheinland-Pfalz liegt bislang noch kein bewilligungsreifer Antrag der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters für eine Modernisierung und Erweiterung des Krankenhauses in Hachenburg vor. Das geht aus einer Antwort des Mainzer Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber zum „Krankenhausinvestitionsprogramm 2026“ hervor.







