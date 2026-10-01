Eine Möglichkeit zur Belebung von Innenstädten sind Pop-up-Stores – Läden auf Zeit, in denen innovative Geschäftsleute neue Konzepte präsentieren. In Hachenburg beschreitet derzeit Modedesignerin Sinah Schlemmer diesen Weg. Was sagt die Stadt dazu?
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Seit ein paar Wochen sorgt die in Welschneudorf wohnende, überregional bekannte Modedesignerin Sinah Schlemmer mit ihrem Pop-up-Store und ihren außergewöhnlichen Upcycling-Kollektionen auf dem Alten Markt in Hachenburg für Aufsehen. Wir haben mit der Hachenburger Citymanagerin Timea Zimmer über diesen Laden im Besonderen und die Wirkung von Pop-up-Stores im Allgemeinen gesprochen.