Citymanagerin erklärt Wie Sinah Schlemmers Pop-up-Store Hachenburg belebt Nadja Hoffmann-Heidrich 01.10.2026, 19:00 Uhr

i Timea Zimmer (Foto) ist Citymanagerin in Hachenburg. Sie erläutert die Wirkung von Pop-up-Stores auf die Belebung von Innenstädten. Seit ein paar Wochen betreibt die bekannte Modedesignerin Sinah Schlemmer einen solchen Laden am Alten Markt in Hachenburg. Claudia Oehl

Eine Möglichkeit zur Belebung von Innenstädten sind Pop-up-Stores – Läden auf Zeit, in denen innovative Geschäftsleute neue Konzepte präsentieren. In Hachenburg beschreitet derzeit Modedesignerin Sinah Schlemmer diesen Weg. Was sagt die Stadt dazu?

Seit ein paar Wochen sorgt die in Welschneudorf wohnende, überregional bekannte Modedesignerin Sinah Schlemmer mit ihrem Pop-up-Store und ihren außergewöhnlichen Upcycling-Kollektionen auf dem Alten Markt in Hachenburg für Aufsehen. Wir haben mit der Hachenburger Citymanagerin Timea Zimmer über diesen Laden im Besonderen und die Wirkung von Pop-up-Stores im Allgemeinen gesprochen.







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