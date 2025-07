Und plötzlich fehlt das Geld, um die Kreditraten zu bezahlen, werden Zins und Tilgung zu einem unüberwindbaren Hindernis. Insbesondere deutsche Banken sind verstärkt von ausfallgefährdeten Krediten betroffen. Die Zahl dieser „Non-performing loans“ (NPL), wie es im Fachjargon heißt, ist hierzulande im vergangenen Jahr um fast ein Viertel angestiegen – konkret um 24,9 Prozent im Vergleich zu 2023. Das hat das Beratungsunternehmen Bearingpoint ermittelt. Im Schnitt der 163 untersuchten Geldhäuser in Europa lag der NPL-Zuwachs gerade einmal bei 1,1 Prozent. Hauptursachen für den sprunghaften Anstieg in Deutschland seien „die stark gestiegene Anzahl an Unternehmensinsolvenzen sowie die massiven Wertverluste und steigenden Kreditausfälle im gewerblichen Immobiliensektor“, erklärte das Unternehmen.

Eine Entwicklung, die auch unseren heimischen Banken und Sparkassen zu schaffen macht? Wir haben uns umgehört. „Sowohl die negative Entwicklung der Weltwirtschaft mit ihren Auswirkungen auf unsere regionalen Unternehmen und Haushalte als auch der deutliche Zinsanstieg in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass die Anzahl unserer Kreditnehmer, die Probleme bei der Zahlung der laufenden Raten haben, sich erhöht hat“, stellt auch Andreas Reingen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg fest. Der Anstieg sei spürbar, „wird von uns aber nicht als alarmierend eingeschätzt“, fährt er fort. Als Ursache für die Entwicklung sieht die Sparkasse die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit ihren diversen Ursachen an. Hier schlagen drei Jahre ohne Wirtschaftswachstum zu Buche. Verstärkt werde dieses Problem noch durch den deutlichen Anstieg der Zinsen in den Jahren 2023 und 2024. „In der Kreditberatung achten wir darauf, dass nun höhere Lebenshaltungskosten anfallen, um eine Überschuldung und wirtschaftliche Probleme zu vermeiden“, betont Reingen.

„Der Westerwälder Mittelstand ist allerdings sehr robust aufgestellt. Wir machen uns hier keine übertrieben großen Sorgen.“

Andreas Reingen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg

Besonders betroffen waren laut dem Vorstandschef die Baubranche und die energieintensiveren Betriebe. Nach Ausbruch des Ukrainekrieges seien die Energiepreise explodiert und etablierte Lieferketten seien empfindlich gestört worden. „Der Westerwälder Mittelstand ist allerdings sehr robust aufgestellt. Wir machen uns hier keine übertrieben großen Sorgen“, will Reingen nicht schwarzmalen. Eine Veränderung der Risikostrategie habe man jedenfalls nicht vorgenommen. Aber hat die Entwicklung Auswirkungen auf private Kreditnehmer? Hier sieht der Vorstandsvorsitzende eher Auswirkungen durch gestiegene Lebenshaltungskosten. „Der Anteil des Nettoeinkommens, der für eine Finanzierung zur Verfügung steht, ist tendenziell zurückgegangen“, rechnet er vor. Die Höhe der Zinsen richte sich generell nach der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Zuletzt seien die Zinsen spürbar gefallen. „Wir denken, es wird noch ein bis zwei Zinssenkungen geben“, so Reingen abschließend.

Die Risikolage der Westerwaldbank war zum Bilanzstichtag 2024 unverändert unauffällig und ist es Stand heute immer noch. Mit dieser guten Nachricht wartet Vorstandssprecher Ralf Kölbach auf. „Jedoch zeigt sich in den Zahlen einiger Unternehmen sehr wohl, dass die deutsche Volkswirtschaft nunmehr im dritten Jahr stagniert. Setzt sich dies fort, ist mit mehr Insolvenzen zu rechnen“, betont er gegenüber unserer Zeitung. Klar ist für ihn: „Die unberechenbare und inkonsistente Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre führte zur Investitionszurückhaltung. Unsere ohnehin risikoorientierte Kreditvergabepolitik hatten wir vorher, haben wir aktuell und führen wir auch fort.“

„Es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Unternehmen und Arbeitnehmerschaft. Deutschland hat schon oft gezeigt, dass es das kann. Wir können das auch dieses Mal schaffen.“

Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwaldbank

Aber welche Branchen oder Kundengruppen sieht er hier besonders gefährdet? „Sicherlich sind insbesondere die Automobilbranche und ihre Zulieferer bundesweit in einer schwierigen, aber keineswegs unlösbaren Situation. Die Kompetenz der Unternehmen und der Arbeitskräfte ist unverändert vorhanden und wird bei einer wieder berechenbaren Wirtschaftspolitik zurück auf den Erfolgspfad führen“, ist Kölbach überzeugt. Allerdings macht er keinen Hehl daraus, dass bei einer weiterhin stagnierenden Wirtschaft auch die Zahl der Insolvenzen und somit auch die Arbeitslosigkeit steigen würden. „Das aber kann verhindert werden – wenn das Land den ,Turnaround’ schafft. Das bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Unternehmen und Arbeitnehmerschaft. Deutschland hat schon oft gezeigt, dass es das kann. Wir können das auch dieses Mal schaffen“, gibt sich der Vorstandssprecher optimistisch. Die kurzfristigen Zinsen, primär von der EZB gesteuert, zeigen laut Kölbach angesichts des Inflationsrückganges nach unten. Die langfristigen Zinsen, stark von Inflationserwartungen geprägt, etwa seitwärts. Starke Zinssteigerungen hält er Stand heute für unwahrscheinlich.

Marcus Nähser, Vorsitzender des Vorstands der Nassauischen Sparkasse, will noch gar nicht von „faulen Krediten“ sprechen. „Wir verzeichnen bisher keinen substanziellen Anstieg von Ausfällen bei unseren Kreditnehmern.“ Klar sei der Konjunkturwandel gerade auch für Unternehmer im Großraum Westerwald spürbar, so der Sparkassenchef, der auch aus seinen vielen Jahren bei der Kreissparkasse Köln die Region gut kennt. Und vor allem das produzierende Gewerbe, das für internationale Märkte arbeitet, ist derzeit von vielen Unwägbarkeiten direkt oder auch indirekt betroffen.

„Die Zahl der Kredite, die wir genauer beobachten, steigt natürlich derzeit an. Wir führen auch ständig Gespräche mit unseren Kunden über die aktuelle Auftragslage und geschäftliche Situation. Denn ,business as usual‘ passt derzeit leider nicht“, bedauert Nähser.

„ „Unser Team kennt die Menschen vor Ort. Wenn es doch noch zu Problemen kommen sollte, versuchen wir, die gemeinsam zu lösen.“

Marcus Nähser, Vorsitzender des Vorstands der Nassauischen Sparkasse

Auch er sieht die größten Sorgenkinder derzeit bei Automation und im Maschinenbau. Allerdings seien da auch die Firmen im Naspa-Geschäftsgebiet nicht so stark betroffen, da sie oft schon frühzeitig auf eine gesunde Diversifikation gesetzt hätten. Zudem handele es sich hier außerhalb der Ballungsgebiete um ein dezentrales Wirtschaften. Und ganz wichtig für den Sparkassenchef: „Unser Team kennt die Menschen vor Ort. Wenn es doch noch zu Problemen kommen sollte, versuchen wir, die gemeinsam zu lösen. Aber derzeit haben wir immer noch eine extrem hohe Stabilität“, ist Nähser sicher und schätzt auch den europäischen Zinsmarkt derzeit als recht stabil ein.