Ländlicher Raum im Wandel Wie sieht es im Westerwaldkreis im Jahr 2045 aus? Markus Kratzer 17.10.2026, 11:00 Uhr

i Wohin geht der Blick im Westerwaldkreis? Die Bevölkerungsprognose für das Jahr 2045 fällt nicht positiv aus. Peter Steffen. dpa

Wie wird sich das Leben auf dem Land entwickeln? Dieser Frage widmet sich eine Studie, die das Zukunftspotenzial aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland vergleicht. Wie schneidet der Westerwaldkreis ab?

Weniger Einwohner, mehr Herausforderungen: Bis 2045 wird die Bevölkerung im Westerwaldkreis voraussichtlich um drei Prozent zurückgehen. Der demografische Wandel verändert damit nicht nur die Einwohnerzahl, sondern stellt auch Kommunen, Wirtschaft und Infrastruktur vor neue Aufgaben.







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