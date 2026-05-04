Einmal im Jahr addiert die Polizei die Unfallzahlen für die abgelaufenen zwölf Monate. Wie oft hat es gekracht, wie viele Personen kamen zu Schaden, was sind die häufigsten Unfallursachen? Wir haben bei der Polizei in Montabaur nachgefragt.
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Die Zahl der Verkehrsunfälle im Westerwaldkreis hat im abgelaufenen Jahr um 2 Prozent zugenommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bezifferte die Polizeidirektion (PD) Montabaur, zuständig für den gesamten Westerwaldkreis und große Teile des Rhein-Lahn-Kreises, die Zahl der Unfälle auf 6601.