Verkehrsunfallstatistik 2025 Wie sicher sind die Straßen im Westerwaldkreis? Markus Kratzer 04.05.2026, 16:00 Uhr

i Auch der Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B414 bei Lautzenbrücken im Mai des vergangenen Jahres ist in der Verkehrsstatistik der Polizeidirektion Montabaur erfasst. Markus Müller

Einmal im Jahr addiert die Polizei die Unfallzahlen für die abgelaufenen zwölf Monate. Wie oft hat es gekracht, wie viele Personen kamen zu Schaden, was sind die häufigsten Unfallursachen? Wir haben bei der Polizei in Montabaur nachgefragt.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Westerwaldkreis hat im abgelaufenen Jahr um 2 Prozent zugenommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bezifferte die Polizeidirektion (PD) Montabaur, zuständig für den gesamten Westerwaldkreis und große Teile des Rhein-Lahn-Kreises, die Zahl der Unfälle auf 6601.







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