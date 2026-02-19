Infos für Westerwälder
Wie sich Weidetierhalter gegen den Wolf schützen können
Über wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen informiert das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) demnächst in einer Online- sowie in einer Präsenzveranstaltung (in Bad Marienberg).
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Welche Optionen haben Weidetierhalter im Westerwald, sich gegen den Wolf zu schützen? Und welche Fördermöglichkeiten dafür gibt es? Um diese sachlichen Fragen geht es demnächst in zwei Infoveranstaltungen des Kluwo.

Lesezeit 2 Minuten
Anlässlich des kürzlichen Wolfsrudel-Nachweises aus der VG Daaden-Herdorf (Kreis Altenkirchen) informiert das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Präsenzveranstaltung (am 3. März in Bad Marienberg) sowie einer inhaltsgleichen Online-Veranstaltungen (am 26.

