Zwei Vorfälle im Westerwald
Wie sich Feuerwehren auf Wohnmobilbrände vorbereiten
Das Wohnmobil konnte nach dem Feuer Anfang August auf der A3 bei Nentershausen nicht mehr gerettet werden.
Das Wohnmobil konnte nach dem Feuer Anfang August auf der A3 bei Nentershausen nicht mehr gerettet werden.
Klaus-Dieter Häring

Gasflaschen zum Kochen oder Heizen in Campern sind bei Bränden Gefahrenquellen auch für Einsatzkräfte. Bei Vorfällen im Westerwald wurden keine Menschen verletzt. Feuerwehren bereiten sich dennoch mit speziellen Übungen vor.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Wohnmobile sind binnen sieben Wochen im Westerwaldkreis in Flammen aufgegangen. Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt, doch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind Wohnmobilbrände auch ohne Personenrettung immer eine Herausforderung. Wir haben uns bei Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Tobias Haubrich erkundigt, worauf die Feuerwehr bei Bränden von Wohnmobilen und Wohnwagen besonders achtet.
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