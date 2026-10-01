Die Apfelernte im Kloster Marienstatt hat wieder viele Helfer versammelt. Unsere Autorin ist mit dabei gewesen. Und erzählt, was genau an den drei Tagen gemacht wurde.
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Die Apfelernte im Kloster Marienstatt hat mittlerweile schon eine kleine Fangemeinde, die sich für die Gemeinschaftsaktion interessiert. Nach unserem Bericht wurde auch bei unserer Mitarbeiterin, die selbst an der Apfelernte beteiligt war, immer wieder nachgefragt, wie es denn in diesem Jahr gelaufen sei, wer alles mitgeholfen habe.