Hachenburgerin blickt zurück Wie sich die Arbeit als Erzieherin gewandelt hat Nadja Hoffmann-Heidrich 08.07.2026, 18:00 Uhr

i Bis zu ihrem Renteneintritt hat Thekla Ellert, lange Jahre stellvertretende Leiterin des Hachenburger Kinderhauses, mit ihren Schützlingen auch immer wieder gerne in der Kinderküche gearbeitet. Röder-Moldenhauer

Wer als Erzieherin arbeitet, muss bereit sein, sich selbst stets als Lernende zu sehen – auch mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Das sagt Thekla Ellert aus Hachenburg, eine Kämpferin für den Berufsstand, die jetzt in Rente gegangen ist.

Als Thekla Ellert 1982 ihre Ausbildung zur Erzieherin beendete, war die Kindergarten-Welt noch eine völlig andere als heute. Ganztagsplätze mit Mittagsverpflegung gab es nicht; Kinder, die jünger als drei Jahre waren oder noch Windeln benötigten, hatten so gut wie keine Chance, einen Platz zu bekommen.







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