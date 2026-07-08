Wer als Erzieherin arbeitet, muss bereit sein, sich selbst stets als Lernende zu sehen – auch mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Das sagt Thekla Ellert aus Hachenburg, eine Kämpferin für den Berufsstand, die jetzt in Rente gegangen ist.
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Als Thekla Ellert 1982 ihre Ausbildung zur Erzieherin beendete, war die Kindergarten-Welt noch eine völlig andere als heute. Ganztagsplätze mit Mittagsverpflegung gab es nicht; Kinder, die jünger als drei Jahre waren oder noch Windeln benötigten, hatten so gut wie keine Chance, einen Platz zu bekommen.