Immer wieder müssen die Westerwälder Feuerwehren ausrücken, um notfallmäßig Haustüren zu öffnen, weil sich dahinter hilflose, kranke oder verletzte Personen befinden. Manchmal häufen sich die Fälle. Aber wie oft kommen solche Einsätze überhaupt vor?
Vor wenigen Tagen mussten die Heilberscheider Feuerwehr und ihre Nachbarn aus Nomborn und Nentershausen gleich zwei Mal innerhalb von zwei Wochen ausrücken, um im Dorf Türen notfallmäßig zu öffnen, weil in den Häusern hilflose oder kranke Personen vermutet wurden.