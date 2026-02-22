Vom Zimmerservice zum Umbau Wie Moritz und Anna Moog ihr Glück in Nauort fanden Lena Bongard 22.02.2026, 10:45 Uhr

i Familie Moog ist in Nauort angekommen. Markus Hertrich

Statt Luxushotels in Thailand nun Eigenleistung im Westerwald: Das junge Paar hat den Koffer gegen den Werkzeugkasten getauscht. In der Heimatgemeinde renovieren die Rückkehrer einen alten Hof und genießen das entschleunigte Familienleben auf dem Land.

Wohnen in Hotels, auf Fuerteventura oder in Thailand, ständig unterwegs sein – bis vor ein Paar Jahren war das der Alltag von Moritz und Anna Moog. Dann ist das junge Paar nach Nauort gezogen – größer hätte der Kontrast wohl nicht sein können. Noch vor ein paar Jahren sah das Leben von Moritz und Anna ganz anders aus: Beide arbeiteten in der Hotelbranche, waren viel unterwegs.







Artikel teilen

Artikel teilen