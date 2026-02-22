Vom Zimmerservice zum Umbau
Wie Moritz und Anna Moog ihr Glück in Nauort fanden
Familie Moog ist in Nauort angekommen.
Familie Moog ist in Nauort angekommen.
Markus Hertrich

Statt Luxushotels in Thailand nun Eigenleistung im Westerwald: Das junge Paar hat den Koffer gegen den Werkzeugkasten getauscht. In der Heimatgemeinde renovieren die Rückkehrer einen alten Hof und genießen das entschleunigte Familienleben auf dem Land.

Lesezeit 3 Minuten
Wohnen in Hotels, auf Fuerteventura oder in Thailand, ständig unterwegs sein – bis vor ein Paar Jahren war das der Alltag von Moritz und Anna Moog. Dann ist das junge Paar nach Nauort gezogen – größer hätte der Kontrast wohl nicht sein können. Noch vor ein paar Jahren sah das Leben von Moritz und Anna ganz anders aus: Beide arbeiteten in der Hotelbranche, waren viel unterwegs.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren