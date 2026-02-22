Statt Luxushotels in Thailand nun Eigenleistung im Westerwald: Das junge Paar hat den Koffer gegen den Werkzeugkasten getauscht. In der Heimatgemeinde renovieren die Rückkehrer einen alten Hof und genießen das entschleunigte Familienleben auf dem Land.
Lesezeit 3 Minuten
Wohnen in Hotels, auf Fuerteventura oder in Thailand, ständig unterwegs sein – bis vor ein Paar Jahren war das der Alltag von Moritz und Anna Moog. Dann ist das junge Paar nach Nauort gezogen – größer hätte der Kontrast wohl nicht sein können.
Noch vor ein paar Jahren sah das Leben von Moritz und Anna ganz anders aus: Beide arbeiteten in der Hotelbranche, waren viel unterwegs.