Rewe in Ransbach-Baumbach Wie Markus Meyer zum Social-Media-Star geworden ist Camilla Härtewig 03.04.2026, 19:00 Uhr

i Markus Meyer, der Inhaber des Rewe-Markts in Ransbach-Baumbach, begeistert im Netz mit seinen amüsanten Videos, die auf Facebook und Instagram zu sehen sind. Camilla Härtewig

Im Rewe von Ransbach-Baumbach wird nicht nur gescannt, sondern auch geschauspielert. Inhaber Markus Meyer verwandelt Angebote in Pointen – und sich selbst in einen Social-Media-Hit. Seine Videos auf Instagram und Facebook gehen viral.

Markus Meyer, der Betreiber des Rewe-Marktes in Ransbach-Baumbach, macht auf Instagram und Facebook auf sich und seinen Vollsortimenter mit kurzen Videos aufmerksam. In der Hauptrolle: er. Mal gibt der Weinliebhaber seinen Kunden Tipps, mal zeigt er, was man alles mit 50 Euro bei ihm kaufen kann und weshalb der Weg zu Penny, Lidl oder Aldi nicht nötig ist.







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