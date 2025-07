Nach einem Hackerangriff auf die Berufsbildende Schule (BBS) in Westerburg hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) im Interview mit unserer Zeitung auch Kritik am Land geübt und ein einheitliches Datensystem gefordert. Diesen Vorwurf der Lehrergewerkschaft will das Mainzer Bildungsministerium so nicht stehen lassen. „Das Land Rheinland-Pfalz macht seinen Schulen ein vielfältiges digitales Angebot – von der landeseigenen Netzwerklösung über die Software-Infrastruktur für die Schulverwaltung, die Lehr-Lernplattform Schulcampus RLP, einem sicheren Chat-Tool, einer Videokonferenzlösung bis hin zu einer Landeslizenz für ein Virenschutzprogramm. Die Angebote des Landes können von allen Schulen kostenfrei genutzt werden. Im Ländervergleich stehen wir dabei mit an der Spitze“, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage.

Bei allen Angeboten des Landes, die man selbst entwickle oder finanziere und damit verantworte, lege man großen Wert auf Datensicherheit, Stabilität, technischen Support und Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer. Dahingehend entwickele man die Systeme ständig weiter, heißt es. „Wenn Schulen oder Schulträger auf zusätzliche oder alternative Anwendungen jenseits des Landesangebots setzen, dann tun sie das in eigener Verantwortung. Das heißt, es ist dann von ihnen sicherzustellen, dass die gleichen hohen Standards eingehalten werden wie bei den Landeslösungen“, so der Sprecher. Der Hacker-Angriff im Westerwald sei auf eine Software erfolgt, die außerhalb des Landesangebots liege.

„Wenn Schulen oder Schulträger auf zusätzliche oder alternative Anwendungen jenseits des Landesangebots setzen, dann tun sie das in eigener Verantwortung.“

Ein Sprecher des Ministeriums für Bildung in Mainz

Hintergrund: Das in Westerburg eingesetzte Programm BBS@min wurde vom dortigen Schulleiter Michael Niess selbst entwickelt. Durch ein anonymes Schreiben war der Angriff auf die digitalen Klassenbücher öffentlich geworden, Niess hatte im Gespräch mit unserer Zeitung den Datenklau eingeräumt und betont, man habe bei der Sicherheit nachgebessert.

Doch wie werden solche selbst gestrickten Programme überprüft, bevor sie an den Start gehen können? „Werden neue Systeme in der Schule eingeführt, die Daten verarbeiten, dann begleiten Datenschutzbeauftragte diesen Prozess. An jeder Schule ist dafür eine Beauftragte oder ein Beauftragter für den Datenschutz zu benennen. In ihrer Rolle unterstützen, beraten und kontrollieren die Datenschutzbeauftragten. Die Verantwortung für eine rechtmäßige Datenverarbeitung liegt letztlich bei der Schulleitung“, heißt es aus dem Ministerium.

Das Land biete den Verantwortlichen vielfältige Unterstützungs- und Beratungsangebote – etwa durch das digitale Kompetenzzentrum am Pädagogischen Landesinstitut oder im Rahmen des Online-Angebots „Schule.Medien.Recht“. Für kleinere Grundschulen sei bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) außerdem eine zentrale Stelle für Datenschutzfragen eingerichtet worden, argumentiert der Ministeriumssprecher. „Im Vergleich der Bundesländer stehen wir mit unserem breiten digitalen Angebot sehr gut da: So war Rheinland-Pfalz das erste Land, das die Supportlösung „Klassengeld“ für alle Schulen anbietet. Wir haben allen unseren Schulen einen kostenfreien Zugang zur KI-Plattform fobizz oder der Mathe-Lernplattform bettermarks ermöglicht“, nennt er Beispiele.

Nicht unerwähnt lassen möchte das Ministerium, dass die Verwaltung von IT-Systemen grundsätzlich Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Kommunalen Selbstverwaltung sei. „Die Kommunen als Schulträger kümmern sich um Gebäude, Ausstattung und Verwaltung, das Land um Lehrkräfte und die pädagogischen Voraussetzungen. Das spiegelt sich so im Schulgesetz wider und ist auch in allen anderen Flächenländern in Deutschland so“, heißt es aus Mainz.