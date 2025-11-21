Wie Ludwig Hild II in der NS-Zeit verleumdet wurde

Der Fall eines Mannes aus Steinebach zeigt die Abgründe eines Systems von Denunzierungen und Verunglimpfungen im Dritten Reich. Das Schicksal von Ludwig Hild II endet tragisch.
Lesezeit 6 Minuten
Am 23. Oktober 1937 erregt ein eigenartiger Vorfall die Aufmerksamkeit der Einwohner von Steinebach a. d. W.: Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, betreten fünf würdig erscheinende, fremde Herren das Anwesen Ortsstraße 67. In der Küche versammeln sich außer ihnen und einem Sekretär fünf weitere Personen, die mit einem Pkw des Hachenburger Unternehmers Friedrich Wilhelm Heidt von Steinen und Wölferlingen geholt werden oder zu Fuß aus Steinebach ...