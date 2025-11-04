Hessen besuchen Löwenstadt Wie Krankenhaus Hachenburg von Limburg profitieren soll 04.11.2025, 19:02 Uhr

i Auch das Schild vor dem Gebäudekomplex des Hachenburger Krankenhauses weist auf den Trägerwechsel vom DRK zum Evangelischen Krankenhaus Dierdorf/Selters hin. Künftig will man unter dem Namen Evangelisches Klinikum Westerwald firmieren. Markus Kratzer

So manchen mag es verwundert haben, dass das relativ kleine Krankenhaus Dierdorf/Selters das ehemalige DRK-Krankenhaus Hachenburg übernommen hat. Doch der neue Träger denkt größer, setzt auch auf gute Kontakte in den Rhein-Lahn-Kreis und nach Hessen.

Besuch aus Hessen im Krankenhaus Hachenburg? Der Hintergrund ist schnell erklärt. Der Verwaltungsrat des St. Vincenz Gesundheitsverbundes Limburg hat sich am Standort Hachenburg umgeschaut, der seit dem 1. Juni in der Trägerschaft des Evangelischen Krankenhauses Dierdorf/Selters (KHDS) weitergeführt wird.







