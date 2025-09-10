Knochenbrüche hat der Fahrer eines Transporters erlitten, als sein Fahrzeug auf der Autobahn 48 eine entlaufene Kuh erfasste. Das Tier wurde bei dem Unfall am Abend des 9. September getötet. Wie oder warum es auf die Fahrbahn lief, wird ermittelt.

Bei der Kollision seines Transporters mit einer Kuh auf der A48 bei Ransbach-Baumbach ist der Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann hat laut Einsatzkräften bei dem Unfall am Dienstag, 9. September, gegen 20.45 Uhr zumindest mehrere Knochenbrüche erlitten. Das Tier, das nach Informationen unserer Zeitung trächtig war, wurde getötet.

Kaum war gegen 20.45 Uhr bei der Autobahnpolizei die Meldung eingegangen, dass neben der Fahrbahn der A48 in Fahrtrichtung Koblenz nahe der Notausfahrt „Landshube“ eine entlaufene Kuh unterwegs sei, ging auch schon eine weitere Meldung über die Kollision mindestens eines Fahrzeuges mit dem Rind ein, wie die Verkehrsdirektion Koblenz weiter mitteilt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Transporters nicht nur verletzt, sondern auch im Fahrzeug eingeklemmt.

Auffahrunfall im Rückstau

Einsatzkräfte der Feuerwehren Mogendorf, Siershahn, Dernbach und Ransbach-Baumbach befreiten den Mann, der in ein nahes Krankenhaus gebracht wurde. Für etwa zwei Stunden war die Fahrbahn der A48 in Richtung Koblenz gesperrt, es bildete sich ein Rückstau. Durch die Verkehrsstockung kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Wie, warum und von wo genau die Kuh auf die Autobahn gelangen konnte, ist unklar und bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen. Da Rinder in Deutschland grundsätzlich eine Ohrmarke tragen müssen, die unter anderem Alter und Herkunft offenbart, sollte die Feststellung des Halters unproblematisch sein. Das trächtige Tier hätte nach Informationen unserer Zeitung in den nächsten Tagen ein Kälbchen zur Welt bringen sollen.