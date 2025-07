Klaus Völkel hat eine Mission: Er will den Menschen die Sterne nahebringen. Das tut er in seiner Sternwarte in Sessenbach. Aber vor allem geschieht dies mit seinem mobilen Planetarium, mit dem er Schulen und Kitas im ganzen Südwesten besucht.

Mit 40 Jahren wagte Klaus Völkel den Sprung ins Ungewisse – und folgte den Sternen. Der gelernte Medizintechniker hängte seinen Beruf an den Nagel, blieb als frischgebackener Vater bei seinen beiden Söhnen zu Hause in Sessenbach und machte schließlich seine Leidenschaft Astronomie zum Beruf. Der entscheidende Anstoß kam von seiner Frau: „Mach doch was mit Kindern“, riet sie ihm – und Klaus Völkel nahm sie beim Wort.

In Eigenarbeit baute er eine alte Scheune zur Sternwarte um, errichtete ein Planetarium im Garten, schraubte Teleskope zusammen und begann, Kindern und Erwachsenen das Weltall näherzubringen. „Die ersten drei Jahre waren hart“, erinnert er sich, „aber dank Mundpropaganda lief es irgendwann von selbst.“

i Die Sonne ist der einzige Stern, dessen Oberfläche man beobachten kann. Von März bis Oktober bietet sich die Möglichkeit, das Tagesgestirn mithilfe eines Sonnenteleskops zu betrachten. Dieses Teleskop umfasst verschiedene Instrumente, die jeweils mit Spezialfiltern ausgestattet sind, um einen detaillierten Einblick in die Oberfläche der Sonne zu gewähren. Zudem können direkt am Instrument Versuche und Demonstrationen durchgeführt werden, um bestimmte Abläufe zu erläutern. CCD-Kameras übertragen die eindrucksvollen Beobachtungen vom Teleskop auf Monitore oder eine Großbildleinwand im Vortragsraum. Camilla Härtewig

Ein Planetarium, das zu Besuch kommt

Völkel hat sich im Selbststudium ein umfassendes Wissen über Planeten, schwarze Löcher und Sternbilder angelesen. „Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, muss ich viele Stunden in meinem Büro verbringen und Studien lesen“, sagt er. „Die Wissenschaft schreitet in großen Schritten voran.“ Doch die wirkliche Herausforderung war für ihn der pädagogische Teil. Kindern Wissen in verständlicher Sprache vermitteln und ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten, hat viel Übung gebraucht.

Heute ist der Sessenbacher montags bis freitags in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg unterwegs – mit einem mobilen Planetarium, das Platz für bis zu 32 Personen bietet. In Kindertagesstätten und Schulen sorgt er mit spannendem Wissen, Bildern und Video-Material für große Augen.

Schulen sparen Buskosten, Unterrichtsausfall wird vermieden

Mit seinem mobilen Kuppelzelt bringt Völkel seit über 15 Jahren den Sternenhimmel direkt in Schulen und Kindergärten. „Gerade Kinder sind fasziniert vom Weltall“, sagt er. Pro Schulvormittag schafft er bis zu sechs Vorführungen à 40 Minuten. Inhalte wie Sternbilder, Planetenlauf, Jahreszeiten oder Himmelsmechanik werden kindgerecht und humorvoll erklärt. Fragen sind jederzeit willkommen und werden anschaulich beantwortet.

Der große Vorteil: Die Schulen sparen Buskosten, Unterrichtsausfall wird vermieden, und deutlich mehr Kinder können teilnehmen. Der Aufbau beginnt eine Stunde vor Schulbeginn – zum Start ist alles betriebsbereit.

Astronomie zum Anfassen

Völkels Angebot in Sessenbach ist ebenso außergewöhnlich wie liebevoll gestaltet: Besucher erwartet ein kleines, privates Planetarium mit hochmoderner Technik, sieben Teleskopen und einer 5-Meter-Kuppel. Im Fokus stehen leicht verständliche, interaktive Vorträge für Familien, Schulklassen oder Gruppen. Ob Milchstraße, Saturnringe oder die Sonnenoberfläche – bei klarer Sicht können Gäste durch verschiedene Spezialteleskope selbst beobachten: Astronomie zum Anfassen.

Und wer mag, speichert die eigenen Beobachtungen auf USB-Stick oder Festplatte. Auch die Sonne lässt sich mit einem speziellen Sonnenteleskop sicher und eindrucksvoll beobachten – inklusive Live-Bildern auf Monitoren und Großleinwand, was auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen einen barrierefreien Zugang ermöglicht.

Heiratsanträge mit kosmischer Kulisse

Klaus Völkel zieht in Sessenbach längst nicht nur Kitagruppen und Schulklassen an. Auch kleine Freundesgruppen buchen seine Sternwarte oder auch Paare – etwa für ein romantisches Abendessen unter den Sternen. Es gab sogar schon Heiratsanträge mit kosmischer Kulisse. „Die Atmosphäre ist halt einzigartig“, erzählt Völkel mit verschmitztem Lächeln.

Er führt mit viel Humor durch seine Veranstaltungen und bietet nie vorgefertigte Vorträge an, sondern geht auf den Wissensstand und die Interessen seiner Zuhörer ein. „Ich bin Lehrer aus Leidenschaft“, sagt er. Auch wenn der 67-Jährige offiziell im Ruhestandsalter ist – an ein Aufhören denkt er nicht. Denn: „Ich habe die schönste Aufgabe der Welt. Ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie mir den Anstoß gegeben hat, noch einmal neu anzufangen.“

Führungen kosten 100 Euro für bis zu acht Personen. Termine sind telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren. Kontakt: Klaus Völkel, In der Hohl 1, 56237 Sessenbach, Telefon 02601/3383, Mobil: 0163/5806610, E-Mail: klausvoelkel58@googlemail.com