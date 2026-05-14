Workshop in Montabaur Wie katholische Kitas weiterhin ihre Werte vermitteln Thorsten Ferdinand 14.05.2026, 12:00 Uhr

i Das Planungsteam der Profilwerkstatt in Montabaur (von links): Annette Rehberg, Sandra Eidner-Sistig, Inge Salzmann und Kerstin Hutya. Thorsten Ferdinand

Im Westerwald sind viele Kitas in kirchlicher Trägerschaft. Doch immer weniger Kinder und ihre Familien gehören einer christlichen Kirche an. Wie christliche Werte dennoch vermittelt werden können, war Thema eines Workshops in Montabaur.

Ein Großteil der Kindertagesstätten im Westerwald ist in kirchlicher Trägerschaft. Doch immer weniger Kinder und Eltern gehören einer christlichen Kirche an. Bei einem Workshop der Katholischen Region Westerwald-Rhein-Lahn in Montabaur ging es nun um die Frage, wie christliche Kitas dennoch ihr Profil stärken und ihre Werte vermitteln können.







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