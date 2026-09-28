Rossini-Werke in Marienstatt Wie Kammerchor Marienstatt das Publikum zu Tränen rührt Julia Hilgeroth-Buchner 28.09.2026, 20:00 Uhr

i Die Pianistin Sofi Simeonidis verzauberte das Publikum mit ihrer durchgängigen Begleitung auf einem historischen Flügel von Sébastien Érard. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Kammerchor Marienstatt präsentierte Werke von Rossini – und begeisterte auf ganzer Linie. Es gab wohl kaum einen Zuhörer, der sich bei diesem besonderen Konzert nicht beim Gedanken ertappte, es mit einer Oper im sakralen Gewand zu tun zu haben.

Man schrieb das Jahr 1829, als Gioachino Rossini seinen Fans eine schockierende Mitteilung machte. Er werde sich für immer von der Oper zurückziehen, verkündete der damals 37-jährige Star-Komponist und fügte hinzu, dass ein Erfolg mehr sein Renommée nicht vergrößere und er zudem erschöpft sei.







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