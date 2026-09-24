Nach Unwetter im Westerwald Wie jeder für Notfälle vorsorgen kann – und sollte Katrin Maue-Klaeser 24.09.2026, 18:00 Uhr

i Lisanne Wüst (von links), Gabi Wieland, Pascal Ferdinand, Tobias Haubrich, Gösta Sayn und Carolin Faller sind in verschiedenen Funktionen an der Technischen Einsatzleitung beteiligt und kennen sich mit Plänen, Checklisten und auch den Warnbezirken von Lautsprecherwagen aus. Katrin Maue-Klaeser

Das Unwetter im Westerwald hat gezeigt, wie sehr die Menschen in der Region sich unterstützen. Auch die Rettungseinsätze haben sehr gut geklappt. Private Vorbereitung kann die Hilfskräfte im Ernstfall entscheidend entlasten.

Das Unwetter im August hat viele Westerwälder Familien und Firmen hart getroffen. Betroffenen, aber auch Mitbürgern, die mit dem Schrecken davongekommen sind, stellt sich die Frage, ob und wie sie sich auf derlei Situationen vorbereiten können. Wir haben mit Mitgliedern der Technischen Einsatzleitung des Westerwaldkreises gesprochen, wie jeder Einzelne für Notfälle vorsorgen kann, das Infoheft dazu studiert und den Bevölkerungsschutztag in ...







Artikel teilen

Artikel teilen