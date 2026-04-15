Stadtrat vergibt Namen Wie in Venedig: Ransbach-Baumbach hat nun Markusplatz Camilla Härtewig 15.04.2026, 20:00 Uhr

i Mit 12 Ja- gegenüber 8 Nein-Stimmen votierte der Stadtrat dafür, dass das neu gestaltete Areal an der Rheinstraße zwischen den beiden Ransbacher Kirchen künftig St.-Markus-Platz heißen soll. Camilla Härtewig

Knapp entschieden, lebhaft diskutiert: Ein neuer Platz sorgt für Gesprächsstoff im Stadtrat Ransbach-Baumbach. Zwischen zwei Kirchen entsteht ein Treffpunkt – doch der Name spaltet die Meinungen. Am Ende hat „St.-Markus-Platz“ die Nase vorn.

Die Entscheidung fiel knapp aus. Mit 12 Ja- gegenüber 8 Nein-Stimmen votierte der Stadtrat Ransbach-Baumbach dafür, dass das neu gestaltete Areal zwischen den beiden Ransbacher Kirchen künftig St.-Markus-Platz heißen soll. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.







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