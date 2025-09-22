Rückblick im Jubiläumsjahr Wie in Nauort aus zwei Vereinen ein Tennisclub wurde Hans-Peter Metternich 22.09.2025, 16:00 Uhr

i Die Siegerinnen des Damenturniers 1988 (von links): Melanie Goldschmied, Ina Eitelwein und Dagmar Knöller. TC Nauort

Konkurrenz gab es in Nauort jahrelang nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch im Miteinander der beiden 1975 gegründeten Vereine. Er vor wenigen Jahren wurde aus ihnen der heutige TC Nauort. Den runden Geburtstag feiern alle nun zusammen.

In Nauort feiern die Tennisspieler in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. 1975 gründeten sich in der Gemeinde fast zeitgleich der Tennisclub Rot-Weiss und die Tennisabteilung des Sportvereins Fortuna Nauort (TAF). Anfang Juli hatten die „Geburtstagskinder“ mit einem Sommerfest und einem Tag der offenen Tür auf der Tennisanlage den runden Geburtstag bereits gebührend gefeiert.







Artikel teilen

Artikel teilen