Horror-Crash im Westerwald
Wie genau kam es zum tödlichen Unfall auf der B54?
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am Dienstag ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am Dienstag ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz.
Ralf Steube

Ein 33-jähriger Autofahrer starb am Dienstag bei einem Verkehrsunfall nahe dem Siegerland-Flughafen. Es scheint klar, dass er die Kollision mit einem Lkw durch ein Überholmanöver selbst verursacht hat. Ermittelt wird dennoch weiter. 

Lesezeit 1 Minute
Bestürzung herrscht im Dreiländereck über den schweren Verkehrsunfall auf der B54, bei dem am Dienstag ein 33-jähriger Autofahrer ums Leben kam. Offensichtlich ist zwar, dass der Fahrer die Kollision mit einem Lkw selbst verursacht hat, indem er einen vorausfahrenden Laster überholte.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren