Horror-Crash im Westerwald Wie genau kam es zum tödlichen Unfall auf der B54? Michael Fenstermacher 21.05.2026, 11:00 Uhr

i Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am Dienstag ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Ralf Steube

Ein 33-jähriger Autofahrer starb am Dienstag bei einem Verkehrsunfall nahe dem Siegerland-Flughafen. Es scheint klar, dass er die Kollision mit einem Lkw durch ein Überholmanöver selbst verursacht hat. Ermittelt wird dennoch weiter.

Bestürzung herrscht im Dreiländereck über den schweren Verkehrsunfall auf der B54, bei dem am Dienstag ein 33-jähriger Autofahrer ums Leben kam. Offensichtlich ist zwar, dass der Fahrer die Kollision mit einem Lkw selbst verursacht hat, indem er einen vorausfahrenden Laster überholte.







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