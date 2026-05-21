Ein 33-jähriger Autofahrer starb am Dienstag bei einem Verkehrsunfall nahe dem Siegerland-Flughafen. Es scheint klar, dass er die Kollision mit einem Lkw durch ein Überholmanöver selbst verursacht hat. Ermittelt wird dennoch weiter.
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Bestürzung herrscht im Dreiländereck über den schweren Verkehrsunfall auf der B54, bei dem am Dienstag ein 33-jähriger Autofahrer ums Leben kam. Offensichtlich ist zwar, dass der Fahrer die Kollision mit einem Lkw selbst verursacht hat, indem er einen vorausfahrenden Laster überholte.