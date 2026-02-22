Westerwälder Traditionsfirmen
Wie geht’s mit Schmitz Elektrotechnik in Wirges weiter?
Es ist den beiden neuen Geschäftsführern Florian Goerg (links) und Felix Graf ein großes Anliegen, die Qualität, Nähe und den persönlichen Service, den die Kunden von Schmitz Elektrotechnik seit Jahrzehnten schätzen, in die Zukunft zu tragen.
Markus Müller

Was bedeutet die Fortführung des seit seiner Gründung vor 98 Jahren von der Familie von Rainer Quirmbach geführten Unternehmens Schmitz Elektrotechnik in Wirges durch die Familie Goerg für die Mitarbeiter und Kunden? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Die Schmitz Elektrotechnik GmbH & Co. KG aus Wirges ist schon mit Wirkung vom 1. Januar im Rahmen einer Altersnachfolgeregelung von der Familie Goerg, Inhaber des Tonbergbaubetriebes Goerg & Schneider in Boden, übernommen worden. Motto der Übernahme war „Tradition trifft Zukunft“.

