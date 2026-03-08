Nach Schließung der Geschäfte Wie geht es bei Koch in Westerburg weiter? Markus Eschenauer 08.03.2026, 18:00 Uhr

i Nils Hillert, Prokurist der G. Koch GmbH & Co. KG in Westerburg, gibt sich optimistisch, dass eine gute Nachnutzung für Hagebaumarkt und Intersport gefunden werden. Einfach wird es nicht, da ist er auch deutlich. Markus Eschenauer

Es war ein Schock für Westerburg und die ganze Region, als die Koch-Geschäfte ihre Türen schlossen. Seitdem wird daran gearbeitet, eine neue Nutzung der Räumlichkeiten zu finden. Wie ist die aktuelle Lage?

Der eindrucksvolle Bär winkt mit seinen Tatzen immer noch aus der ehemaligen Jagdabteilung im Obergeschoss des Intersports. Der Dachs und die anderen Trophäen-Tiere leisten ihm Gesellschaft. Ansonsten ist es leer geworden in den Räumen. Ein paar Kleiderständer und Schaufensterpuppen sind alles.







