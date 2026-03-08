Es war ein Schock für Westerburg und die ganze Region, als die Koch-Geschäfte ihre Türen schlossen. Seitdem wird daran gearbeitet, eine neue Nutzung der Räumlichkeiten zu finden. Wie ist die aktuelle Lage?
Lesezeit 2 Minuten
Der eindrucksvolle Bär winkt mit seinen Tatzen immer noch aus der ehemaligen Jagdabteilung im Obergeschoss des Intersports. Der Dachs und die anderen Trophäen-Tiere leisten ihm Gesellschaft. Ansonsten ist es leer geworden in den Räumen. Ein paar Kleiderständer und Schaufensterpuppen sind alles.