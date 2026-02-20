Rückkehr in den Westerwald Wie Familie Moog das Landleben in Nauort lieben lernte Lena Bongard 20.02.2026, 20:26 Uhr

i Familie Moog ist in Nauort angekommen. Markus Hertrich

Wohnen in Hotels, auf Fuerteventura oder in Thailand, ständig unterwegs sein – bis vor ein Paar Jahren war das der Alltag von Moritz und Anna Moog. Dann ist das junge Paar nach Nauort gezogen – größer hätte der Kontrast wohl nicht sein können. Noch vor ein paar Jahren sah das Leben von Moritz und Anna ganz anders aus: Beide arbeiteten in der Hotelbranche, waren viel unterwegs.







