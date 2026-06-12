Nach Beschluss der Räte Wie es mit dem Windparkprojekt „Drei Eichen“ weitergeht Thorsten Ferdinand 12.06.2026, 08:00 Uhr

i Protest gegen den geplanten Windpark "Drei Eichen" auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde-Verwaltung in Selters. Thorsten Ferdinand

Trotz Kritik aus der Bevölkerung haben die vier Ortsgemeinderäte Leuterod, Helferskirchen, Vielbach und Quirnbach entschieden, das Bauleitverfahren für einen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ einzuleiten. Nun gab es aktuelle Infos zum Sachstand.

Nachdem alle beteiligten Ortsgemeinden die Einleitung eines Bauleitverfahrens für einen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ beschlossen haben, werden nun die Pachtverträge mit der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) ausgearbeitet. Erst wenn diese Entwürfe vorliegen, werden sich die Verbandsgemeinderäte mit der notwendigen Änderung ihrer Flächennutzungspläne befassen.







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