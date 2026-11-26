Statikprobleme mit Giebelwand Wie es mit dem Lindensaal in Stahlhofen weitergeht Thorsten Ferdinand 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Die einsturzgefährdete Giebelwand des Lindensaals wurde provisorisch gesichert. Der Abriss der alten Gaststätte ist noch nicht abgeschlossen. Thorsten Ferdinand

Vor anderthalb Jahren musste der Abriss der alten Dorfgaststätte in Stahlhofen gestoppt werden, weil es statische Probleme mit der Giebelwand des angrenzenden Lindensaals gab. Wir haben nachgefragt, wie es dort nun weitergeht.

Die einsturzgefährdete Giebelwand des Lindensaals in Stahlhofen soll voraussichtlich im kommenden Jahr durch eine neue Wand ersetzt werden. Das hat Ortsbürgermeister Patrick George im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Eigentlich sollte der Abriss der alten Dorfgaststätte „Westerwälder Hof“ an der Ortsdurchfahrt längst abgeschlossen sein.







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