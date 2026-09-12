Nach Beschluss in Leuterod
Wie es jetzt mit dem Windpark „Drei Eichen“ weitergeht
Der Windpark Höhn wird ebenfalls von der EVM betrieben. Die Ortsgemeinde profitiert von hohen Pachteinnahmen.
Der Windpark Höhn wird ebenfalls von der EVM betrieben. Die Ortsgemeinde profitiert von hohen Pachteinnahmen.
Archiv Sascha Ditscher/EVM. Sascha Ditscher/evm

Der Ortsgemeinderat von Leuterod hat das geforderte Bürgerbegehren zu einem möglichen Windpark „Drei Eichen“ für unzulässig erklärt. Ob die Anlagen nun wirklich gebaut werden, ist aber längst noch nicht klar. 

Lesezeit 3 Minuten
Nachdem die Ortsgemeinde Leuterod bereits beschlossen hat, das angestrebte Bürgerbegehren zu einem möglichen Windpark „Drei Eichen” als unzulässig abzulehnen, stehen die Entscheidungen der übrigen drei Ortsgemeinden noch aus. Als Nächstes befasst sich der Helferskirchener Rat am kommenden Mittwoch, 16.
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