Der Ortsgemeinderat von Leuterod hat das geforderte Bürgerbegehren zu einem möglichen Windpark „Drei Eichen“ für unzulässig erklärt. Ob die Anlagen nun wirklich gebaut werden, ist aber längst noch nicht klar.
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Nachdem die Ortsgemeinde Leuterod bereits beschlossen hat, das angestrebte Bürgerbegehren zu einem möglichen Windpark „Drei Eichen” als unzulässig abzulehnen, stehen die Entscheidungen der übrigen drei Ortsgemeinden noch aus. Als Nächstes befasst sich der Helferskirchener Rat am kommenden Mittwoch, 16.