Mit der Genehmigung für einen Windpark rund um Kirburg rechnet das Unternehmen Abo Energy aus Wiesbaden noch in diesem Jahr. Wir haben nachgehört, wie es jetzt mit dem Projekt weitergeht.
Lesezeit 2 Minuten
Das Unternehmen Abo Energy aus Wiesbaden plant im oberen Westerwald einen Windpark mit vier Anlagen – verteilt auf die Orte Kirburg, Lautzenbrücken und Bölsberg. Für alle Interessierten findet am Mittwoch, 25. November, von 17 bis 20 Uhr eine Infomesse im Dorfgemeinschaftshaus Kirburg (Im Baumertsgarten 4) statt, mit der über das Projekt aufgeklärt werden soll.