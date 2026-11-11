Infomesse und Widerstand Wie es beim geplanten Windpark Kirburg weitergeht Nadja Hoffmann-Heidrich 11.11.2026, 06:00 Uhr

i Rund um Kirburg sind vier Windkraftanlagen geplant. Während der Projektierer zu einer Infomesse einlädt, um das Projekt vorzustellen, formiert sich andererseits Widerstand gegen den Bau (Symbolfoto). Federico Gambarini/dpa

Mit der Genehmigung für einen Windpark rund um Kirburg rechnet das Unternehmen Abo Energy aus Wiesbaden noch in diesem Jahr. Wir haben nachgehört, wie es jetzt mit dem Projekt weitergeht.

Das Unternehmen Abo Energy aus Wiesbaden plant im oberen Westerwald einen Windpark mit vier Anlagen – verteilt auf die Orte Kirburg, Lautzenbrücken und Bölsberg. Für alle Interessierten findet am Mittwoch, 25. November, von 17 bis 20 Uhr eine Infomesse im Dorfgemeinschaftshaus Kirburg (Im Baumertsgarten 4) statt, mit der über das Projekt aufgeklärt werden soll.







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