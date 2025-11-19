Hündin stirbt nach Beißvorfall Wie eine Gassirunde in Selters in einer Tragödie endete 19.11.2025, 18:00 Uhr

i Nicole Eiers trauert um ihre zehnjährige Hündin Tyra. Der Windhundmischling ist nach einem Beißvorfall in Selters gestorben. Camilla Härtewig

Aus einem normalen Spaziergang wird eine Tragödie. Nicole Eiers aus Selters hat ihre Hündin verloren. Grund: der Angriff eines nicht angeleinten Hundes, der so lange zubiss, bis Tyra bewegungslos am Boden lag. Trauer und Wut sind groß.

Tyra ist tot. Die zarte, schlanke Windhundmischlingshündin von Nicole Eiers aus Selters hat den Kampf um ihr Leben verloren. Zwei Operationen haben nicht gereicht, um die schweren Verletzungen zu heilen, die ihr am 4. November ein nicht angeleinter Hund in Höhe des Baumarkts Selters zugefügt hatte.







