Wie ein Westerburger am Höllkopf abhebt

Einiges ist geschehen im Dezember 1975. Wir haben im Archiv geblättert und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Können Sie sich noch an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, waren Sie vielleicht sogar dabei?
Auch vor 50 Jahren hat unsere Zeitung über die wichtigen Ereignisse aus dem Westerwald berichtet. Wir haben wieder im Archiv geblättert und sechs besondere Nachrichten herausgesucht.
3. Dezember
Mit der Einweihung des Pfarrzentrums hat die sich über neun Gemeinden erstreckende Pfarrei Weidenhahn ein modernes Gebäude erhalten, das insbesondere außerkirchlichen Veranstaltungen dienen und die Pfarrangehörigen bei bestimmten Anlässen ...