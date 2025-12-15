Geblättert vor 50 Jahren Wie ein Westerburger am Höllkopf abhebt Hans-Peter Metternich 15.12.2025, 12:00 Uhr

i Der erste Start im Westerwald. Drachenflieger Theo Röder aus Westerburg wagt seinen ersten Start auf dem Skigebiet Höllkopf. Foto B. Röder

Einiges ist geschehen im Dezember 1975. Wir haben im Archiv geblättert und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Können Sie sich noch an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, waren Sie vielleicht sogar dabei?

Auch vor 50 Jahren hat unsere Zeitung über die wichtigen Ereignisse aus dem Westerwald berichtet. Wir haben wieder im Archiv geblättert und sechs besondere Nachrichten herausgesucht. 3. Dezember Mit der Einweihung des Pfarrzentrums hat die sich über neun Gemeinden erstreckende Pfarrei Weidenhahn ein modernes Gebäude erhalten, das insbesondere außerkirchlichen Veranstaltungen dienen und die Pfarrangehörigen bei bestimmten Anlässen ...







Artikel teilen

Artikel teilen