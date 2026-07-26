Westerwälder verurteilt Wie ein Mann den Missbrauch an seiner Tochter „erklärt“ Markus Kratzer 26.07.2026, 16:00 Uhr

i Wie stark haben Alkohol und Drogen dazu beigetragen, dass sich ein Vater an seiner elfjährigen Tochter vergangen hat? Dieser Frage musste das Landgericht Koblenz nachgehen. Thomas Frey/dpa

Sechs Jahre und neun Monate muss ein 41-Jähriger hinter Gitter, weil er seine Tochter sexuell missbraucht hat. Vor dem Landgericht Koblenz hatte er die Taten zwar eingeräumt, der Richter wollte seinen „Erklärungsversuchen“ aber nur bedingt folgen.

Das Urteil hat der 41-jährige Juri T. (Name von der Redaktion geändert) ohne irgendeine Regung entgegengenommen. Für sechs Jahre und neun Monate muss der Mann ins Gefängnis, weil das Landgericht Koblenz es als erwiesen ansah, dass er sich sowohl in der Wohnung in der Verbandsgemeinde Puderbach als auch nach einem Umzug in der Verbandsgemeinde Hachenburg in 20 Fällen an seiner Tochter vergangen hat.







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