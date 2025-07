Ein geklauter Dachs, der am Ende Kinderaugen zum Leuchten bringen soll? Was erst einmal kompliziert klingt, ist während der Kirmes in Nomborn genau so passiert. Aus einer Feierlaune heraus wurde eine nicht geplante Spendenaktion mit großem Erfolg.

Seit einigen Jahren gibt es in Nomborn, der Westerwaldgemeinde unweit der Autobahn 3, einen Stammtisch, der sich „Die Dachse“ nennt. Ein Name, der samstagsnachts um 4 Uhr aus einem Scherz heraus entstand. Das Maskottchen der Truppe, die aus jungen Männern besteht, ist ein ausgestopfter Dachs, der bei Ausflügen und Treffen des Stammtischs dabei ist – so auch beim jüngsten Thekendienst an der Nomborner Kirmes. Das Tier verschwand allerdings im Laufe des Abends von Sonntag auf Montag, sodass der Stammtisch etwas ratlos dastand, was mit ihrem Maskottchen passiert war.

Am Montag tauchte dann im sozialen Netzwerk Instagram eine Seite auf mit dem Namen „wirhabendendachs“. Darauf war unter anderem ein „Erpresservideo“ zu sehen, in dem eine Computerstimme zehn Kisten Bier für das ausgestopfte Tier forderte. Letztlich konnte der Stammtisch allerdings das Tier nicht ausfindig machen, doch im Rahmen des Kirmesmontags präsentierte am Abend die aktuelle Kirmesgesellschaft kurzerhand eine unter einem Handtuch versteckte Attrappe des Dachses, und versteigerte sie an den Höchstbietenden. Den Zuschlag bekam letztlich der Nomborner Klaus Schwarz, der kein Mitglied der „Dachse“ ist, trotzdem mitbot und einige Körbchen an Kaltgetränke für die Kirmesgesellschaft bezahlen musste.

i Dieser gestohlene, ausgestopfte Dachs brachte am Ende 3000 Euro auf der Nomborner Kirmes für die Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten ein. Eric Ortseifen

Die Kirmesgesellschaft händigte allerdings später Schwarz das echte Dachs-Maskottchen aus, und dann nahm der Abend einen nicht erwarteten Verlauf. Klaus Schwarz bot dem Stammtisch an, für 200 Euro an einen wohltätigen Zweck das Maskottchen herauszurücken. Um ihren Dachs noch wiederzubekommen, startete der Stammtisch „Die Dachse“ kurzerhand eine Spendenaktion für die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten, die sich die Unterstützung krebs- und schwerstkranker Kinder und deren Familien aus dem geografischen Westerwald zur Aufgabe gemacht haben.

Im Nomborner Kirmeszelt entwickelte sich ganz schnell eine Eigendynamik: Nicht nur „Die Dachse“ spendeten insgesamt 500 Euro, sondern auch die Kirmesgesellschaft, verschiedene andere Stammtische, Vereine, Personen aus Nomborn und die Ortsgemeinde, aber auch Kirmesgäste aus Heistenbach und Nentershausen zeigten sich spendabel. Das Ergebnis: Letztlich kamen 3000 Euro zusammen, die nun der Kinderkrebshilfe zu Gute kommen. Die Vorsitzende des Vereins, Ramona Fischer, die von DJ Markus Deluxe kurzerhand per Smartphone zu der Spendenaktion in Nomborn dazugeschaltet worden war, freute sich: „Das ist ein Hammerergebnis. Wir haben gerade 63 Kinder in der Betreuung. Da kann ich nur Danke sagen. Wir können die Spenden natürlich sehr, sehr gut einsetzen. Das Geld geht eins zu eins direkt weiter in unsere betreuten Familien.“ Und auch Klaus Schwarz, der den von ihm zunächst ersteigerten Dachs wiederum den eigentlichen Besitzern anbot, war begeistert: „Ich bin total zufrieden damit und ich bin froh, dass das so ausgegangen ist.“ Und letztlich konnte auch „Die Dachse“ wieder strahlen: Sie erhielten ihr heiß geliebtes Maskottchen zurück.