4500 Besucher feierten jüngst im Westerwald die 19. Auflage des Musikevents. Die Organisatoren berichten, welche Arbeit dahinter steht und beantworten eine wichtige Frage: Wie geht es weiter?

Nach dem vor wenigen Tagen abgelaufenen klasse Pell-Mell-Festival in Obererbach ist vor dem nächsten: Denn für die Organisatoren geht es bereits weiter. Rund 4500 Besucher sowie 1350 Camper gab es in diesem Jahr, das beliebte Musikevent zog also sehr viel mehr Fans an, als es Einwohner in Obererbach gibt: 500 Menschen (Gemeindestatistik). Wir wollten wissen, wie es die Ehrenamtlichen und Organisatoren immer wieder schaffen, ein Festival von dieser Größe überhaupt zu stemmen und ob es dazu genügend Bereitwillige gibt, die mit zupacken?

Hinter dem Pell-Mell-Festival steht der ehrenamtlich organisierte Verein zur Jugendkulturförderung Obererbach, der 125 Mitglieder und einen 18-köpfigen Vorstand steht. Der Vereinsvorsitzende Dominik Pörtner erklärt, dass die Aufgaben vielfältig verteilt werden. „Die Aufgabengebiete werden in unterschiedlichen Teams beziehungsweise Abteilungen abgearbeitet. Es gibt für verschiedene Gebiete entsprechende Teams wie etwa Booking, Sponsoring, Buchhaltung, Social-Media, Handwerk, Design.“

Das Festival, so kann Pörtner stolz feststellen, sei ein großer Anziehungsmagnet und stärke die Region. So werde versucht, hauptsächlich Lieferanten aus der Region zu engagieren und zu stärken. Am Festival selbst sind rund 300 Ehrenamtliche in verschiedensten Diensten im Einsatz. Ehemalige Ortsansässige, die teilweise deutschlandweit verteilt sind, kommen für das Festival ein bis zwei Wochen nach Hause. Nicht wenige nehmen sich zwei Wochen Urlaub für die Veranstaltung, heißt es zu der Frage nach der nötigen Manpower.

In den ersten zehn Festival-Auflagen habe sich das Festival finanziell nicht selbst tragen können. Die Lösung: Vorstandsmitglieder glichen teilweise privat die Defizite aus. Darüber hinaus wurden weitere Veranstaltungen durchgeführt, um den Verlust abzufedern. Das hat sich mit den Jahren geändert. Bei der 19. Auflage des Festivals, die eben über die Bühne gegangen ist, kann der Verein vermelden, dass sich die Veranstaltung finanziell getragen hat.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Eine Herausforderung bei Großveranstaltungen dieser Art stellt für die Organisatoren immer die Gewährung der Sicherheit dar. „Das Sicherheitskonzept umfasst 15 Seiten und wurde mit der Verbandsgemeinde beziehungsweise der Kreisverwaltung erarbeitet“, macht Pörtner den immensen Aufwand deutlich. Im Konzept seien unterschiedlichste Szenarien wie etwa Starkwetterereignisse oder ein Massenanfall von Verletzten enthalten gewesen, entsprechende Vorkehrungen getroffen und verschriftlicht worden.

Noch etwa einen Monat dauern die Nachbereitungen des gelaufenen Festivals an. Doch Zeit zum Verschnaufen ist nicht: „Anfang Oktober beginnt bereits die Planung für das Festival 2026“, verdeutlicht Pörtner. Insbesondere das Team Booking müsse sich sehr frühzeitig mit dem Buchen von Bands beschäftigen. Dieser Prozess dauert bis etwa März 2026 an, bis das vollständige Line-up stehe.

Verschnaufpause nach 2026

Das erste Pell-Mell Festival fand – eintägig – am 12. August 2006 statt. Für die 20. Auflage im kommenden Jahr hat der Verein bereits „die eine oder andere Überraschung geplant“, verrät Vereinsvorsitzender Dominik Pörtner. Doch danach werde erst einmal eine Pause eingelegt. „Im Jahr 2027 wird es demnach kein Pell-Mell-Festival geben. In den vergangenen Jahren hat der Verein zur Jugendkulturförderung Obererbach ein enorm hohes Engagement in der Region an den Tag gelegt, wodurch wir unsere Kräfte zukünftig gezielter einsetzen werden, um unsere Mitglieder nicht zu überlasten“, führt er aus. Das bedeutet aber nicht das Ende des Festivals, „sondern lediglich eine Verschnaufpause, um uns neu zu sortieren und die Kräfte zu bündeln“. bau

Weitere Infos zum Festival im Internet unter www.pell-mell.de