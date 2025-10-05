Die Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Westerburg, bei der eine 33-Jährige eine Freiheitsstrafe erhielt, verfolgten zahlreiche Dorfbewohner gespannt. Sie hoffen, bald wieder in Frieden leben zu können.
Den Prozess am Amtsgericht Westerburg, bei dem eine 33-Jährige zu einer Freiheitsstrafe (ohne Bewährung) verurteilt wurde, weil sie mit diversen Straftaten einen Ort im Oberwesterwald in Angst und Schrecken versetzte, wurde von vielen Einwohnern dieser Ortsgemeinde mit Spannung verfolgt.