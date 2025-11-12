Nach Interview mit „Demos“
Wie die Westerwälder AfD auf Vorwürfe reagiert
Für den AfD-Fraktionschef im Kreistag, Jürgen Nugel, sind kritische Äußerungen des Vereins "Demos" in Richtung der Partei nicht hinnehmbar.
Thorsten Ferdinand

„Die AfD ist zum Mittelpunkt der rechten Szene im Westerwald geworden.“ Das hatte ein Vereinsvorstand von „Demos“ im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Dagegen wehren sich nun die Kreispartei und die Fraktion im Kreistag.

Mit Solidaritätsadressen hatten jüngst die SPD-geführte Verbandsgemeinde Hachenburg, die Kreisgrünen sowie die Partei Volt dem Verein „Demos“ den Rücken gestärkt und Anfeindungen in dessen Richtung verurteilt. Ein Vereinsvorstand hatte daraufhin im Gespräch mit unserer Zeitung diese Anfeindungen spezifiziert und dabei auch nicht mit Kritik an der AfD gespart.

