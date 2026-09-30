Abschied nach 30 Jahren
Wie die Weltmusik in Westerwälder Dorfkirchen kam
Die Musik in alten Dorfkirchen garantierte über Jahrzehnte immer volle Kirchen, so wie hier beim letzten Konzert in Neuhäusel.
Die Musik in alten Dorfkirchen garantierte über Jahrzehnte immer volle Kirchen, so wie hier beim letzten Konzert in Neuhäusel.
Hans-Peter Metternich

Drei Jahrzehnte Weltmusik in kleinen Dorfkirchen: Ehrenamtliche brachten in dieser Zeit Klänge aus aller Welt in den Westerwald. Nun endet die Konzertreihe – ein Rückblick auf ein ungewöhnliches Kulturformat und die Menschen dahinter.

Lesezeit 3 Minuten
Die „Musik in alten Dorfkirchen“ der Kleinkunstbühne Mons Tabor hatte in der evangelischen Kirche Neuhäusel ihren finalen Auftritt (wir berichteten). Nach 30 Jahren erfolgreicher Geschichte eines außergewöhnlichen Kulturformats ist ein Rückblick erlaubt.
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