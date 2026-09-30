Drei Jahrzehnte Weltmusik in kleinen Dorfkirchen: Ehrenamtliche brachten in dieser Zeit Klänge aus aller Welt in den Westerwald. Nun endet die Konzertreihe – ein Rückblick auf ein ungewöhnliches Kulturformat und die Menschen dahinter.
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Die „Musik in alten Dorfkirchen“ der Kleinkunstbühne Mons Tabor hatte in der evangelischen Kirche Neuhäusel ihren finalen Auftritt (wir berichteten). Nach 30 Jahren erfolgreicher Geschichte eines außergewöhnlichen Kulturformats ist ein Rückblick erlaubt.