Zug in Holler verlegt Wie die Wahl den Wäller Karneval auf den Kopf stellt 21.01.2025, 18:00 Uhr

i Normalerweise ziehen die Narren sonntags über die Hauptstraße durch Holler. In diesem Jahr ist wegen der Wahl alles anders. Müller Markus. Markus Müller

Mitten in der närrischen Session wird am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt. Das führt in einigen Wäller Karnevalshochburgen zu Problemen. Wir haben bei Veranstaltern von Umzügen und Sitzungen nachgefragt, welche Auswirkungen der Wahltermin hat.

Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar bringt den Karneval in mehreren Wäller Gemeinden durcheinander. Am deutlichsten sind die Auswirkungen in Holler, wo der traditionelle Karnevalsumzug wegen der Wahl auf Samstag vorverlegt wird. Normalerweise zieht dort der närrische Lindwurm immer am Sonntag vor Weiberfastnacht durch den Ort.

