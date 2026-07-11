Beschwerden aus Bad Marienberg
Wie die Polizei die E-Scooter-Situation im Kreis erlebt
Dieser Anblick ist mittlerweile auch vielen Menschen in den Städten des Westerwaldes vertraut: Immer mehr E-Scooter erobern die
Dieser Anblick ist mittlerweile auch vielen Menschen in den Städten des Westerwaldes vertraut: Immer mehr E-Scooter erobern die Straßen. Doch das passiert längst nicht immer konfliktfrei, wie uns Bürger aus Bad Marienberg berichten.
Jens Büttner/dpa

Augenzeugen berichten, dass im Außenbereich einer Bad Marienberger Eisdiele in der Bismarckstraße bisweilen E-Scooter sogar zwischen den Tischen auf dem Bürgersteig hin- und herfahren. Was sagt die Polizeistatistik über die motorisierten Roller?

Lesezeit 3 Minuten
Zwei E-Scooter-Unfälle mit Fahrerflucht, darunter einen aus Herdorf (Kreis Altenkirchen), meldete die Polizei Rheinland-Pfalz in dieser Woche. Zumindest Beschwerden von anderen Verkehrsteilnehmern über rücksichtslose E-Scooter-Fahrer gibt es auch bei uns immer wieder.
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