Augenzeugen berichten, dass im Außenbereich einer Bad Marienberger Eisdiele in der Bismarckstraße bisweilen E-Scooter sogar zwischen den Tischen auf dem Bürgersteig hin- und herfahren. Was sagt die Polizeistatistik über die motorisierten Roller?
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Zwei E-Scooter-Unfälle mit Fahrerflucht, darunter einen aus Herdorf (Kreis Altenkirchen), meldete die Polizei Rheinland-Pfalz in dieser Woche. Zumindest Beschwerden von anderen Verkehrsteilnehmern über rücksichtslose E-Scooter-Fahrer gibt es auch bei uns immer wieder.