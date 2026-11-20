Verband feiert in Hattert Wie die Maschinenringe Landwirten helfen Nadja Hoffmann-Heidrich 20.11.2026, 08:00 Uhr

i Zur Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Landesverbands der Maschinenringe Rheinland-Pfalz-Saar hatte der Vorsitzende Axel Scheffen aus Hattert (4. von rechts) auch einige Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft auf seinen Hof eingeladen. Röder-Moldenhauer

Seit 50 Jahren gibt es den Landesverband der Maschinen- und Betriebshilferinge Rheinland-Pfalz-Saar. Wie sich dessen Unterstützung für Landwirte seither gewandelt hat, verrät der Vorsitzende Axel Scheffen aus Hattert anlässlich des Jubiläums.

Als die ersten Maschinenringe gegründet wurden, ging es vor allem darum, dass sich Landwirte gegenseitig unterstützen und sich Fahrzeuge und Gerätschaften leihen, damit nicht jeder alles selbst anschaffen muss. Mittlerweile hat sich das Aufgabengebiet gewandelt: Getauscht werden inzwischen weniger Fahrzeuge als vielmehr Wissen – etwa zu bürokratischen Fragen, zu Anträgen oder Sicherheitsaspekten.







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