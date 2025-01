Spannende Lokalgeschichte Wie die Kranken früher im Westerwald versorgt wurden 27.01.2025, 19:00 Uhr

i Helmut Becher hat noch die Pop-up-Bücher, die er als Kind heimlich in seinem Elternhaus las und die sein Interesse für medizinische Dinge weckten. Hinzu hat er weitere Bücher dieser Art und Ratgeber für gesunde und kranke Tage gesammelt. Röder-Moldenhauer

Helmut Becher hat sich als Kind schon für medizinische Fragen interessiert. Der Weg des heute 67-Jährigen führte von Pop-up-Bildern zu Körperwelten.

Wie funktionierte eigentlich die Versorgung von Kranken vor rund 60 Jahren auf den Dörfern? Helmut Becher kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie es früher so war. In seinem Elternhaus in Ailertchen lebten drei Generationen auf 120 Quadratmetern zusammen und zudem mit einem Stall voll Tieren unter einem Dach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen