Begegnungen und Gespräche
Wie die Kirche in Montabaur um neue Mitglieder wirbt
Die Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur ist das größte Gotteshaus in der Pfarrgemeinde.
Die Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur ist das größte Gotteshaus in der Pfarrgemeinde.
Thorsten Ferdinand

In diesen Tagen feiern Christen auf der ganzen Welt Ostern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kirchen nicht mehr so gut besucht sind wie früher – und die Mitgliederzahlen sinken. Die Pfarrei Montabaur setzt deshalb auf neue Wege der Begegnung.

Lesezeit 4 Minuten
Vor 20 Jahren waren fast 60 Prozent der Montabaurer katholisch, inzwischen sind nur etwa 38 Prozent der Einwohner Mitglied der katholischen Kirche. Die Zahlen sind im südlichen Westerwald überdurchschnittlich stark gesunken und stellen die Pfarrgemeinden vor die Frage, was sie tun können, um wieder mehr Menschen für den Glauben zu gewinnen.

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