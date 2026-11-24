Bürgerentscheid in Alpenrod Wie die Initiatoren ihre Niederlage einschätzen Nadja Hoffmann-Heidrich 24.11.2026, 05:30 Uhr

i Mit klarer Mehrheit haben die Alpenroder einen Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde abgelehnt. Es war der erste Bürgerentscheid in der Kommune. Röder-Moldenhauer

Mehr als ein Jahr lang wurde in Alpenrod über den möglichen Kauf des Gasthauses Walli’s durch die Kommune diskutiert. Jetzt liegt ein finales Ergebnis vor. Wir haben mit Mitinitiator Gereon Brenk über den Ausgang des Bürgerentscheids gesprochen.

Das Ergebnis ist eindeutig: Rund 78 Prozent der Wähler in Alpenrod haben sich am Sonntag bei einem Bürgerentscheid gegen den Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde ausgesprochen. Für Gereon Brenk, Vorsitzender des Männergesangvereins Alpenrod, der den Entscheid zusammen mit den Vorsitzenden der Kirmesgesellschaft und des Maifeuervereins herbeigeführt hatte, ist das Thema damit erledigt.







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